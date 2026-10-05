Освобождение Самойловки в Запорожской области создало российским войскам плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Терновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, населённый пункт взяли штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

В ходе боёв военнослужащие установили контроль над крупным участком обороны противника, включая саму Самойловку. Российские бойцы зачистили более 400 строений.

«Освобождение Самойловки расширяет возможности подразделений группировки „Восток“ в Запорожской области, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий в направлении населённого пункта Терновка», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также заявили об уничтожении до роты военнослужащих ВСУ, двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, семи единиц мототехники и 11 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены более 30 тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга».

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Самойловку и продолжили продвижение в глубину обороны противника.