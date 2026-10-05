ВС РФ освободили Самойловку в Запорожской области
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Российские военнослужащие из группировки «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что наши подразделения завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья, а на севере и в центре города продолжаются бои.
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