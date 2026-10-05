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Опубликовано 5 октября, 11:54

ВС РФ освободили Самойловку в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военнослужащие из группировки «Восток» освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Новости СВО 5 октября: ВС РФ сжимают клещи у Доброполья, ВСУ выдавлены у Барвиновки, США зовут Москву и Киев на переговоры в октябре
Новости СВО 5 октября: ВС РФ сжимают клещи у Доброполья, ВСУ выдавлены у Барвиновки, США зовут Москву и Киев на переговоры в октябре

А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что наши подразделения завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья, а на севере и в центре города продолжаются бои.

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Александра Вишнякова
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