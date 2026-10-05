Восток зачищен, бои идут в центре: Пушилин рассказал о наступлении ВС РФ в Доброполье

Российские подразделения завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья, а на севере и в центре города продолжаются бои. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».

«В самом Доброполье продолжаются бои в северной и центральной части города. Наши подразделения уже завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья и продолжают наступление», — сказал он.

Одновременно, по словам главы республики, российские военные продвигаются западнее города вдоль дорог и лесополос. Пушилин связал эти действия с задачей окружить остающиеся в Доброполье украинские формирования.

«Западнее населённого пункта наши бойцы продвигаются вдоль дорог, лесополос, что в конечном счёте, конечно, должно привести к окружению украинских формирований», — пояснил глава ДНР. По его оценке, украинские подразделения пока не намерены сдаваться.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны РФ сообщило о расширении внешнего кольца окружения в северо-западной части Доброполья. По данным ведомства, там наступали по сходящимся направлениям подразделения 51-й армии группировки войск «Центр».