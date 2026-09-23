МО РФ заявило о расширении кольца окружения на северо-западе Доброполья

Российские подразделения расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части Доброполья в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наступление ведут подразделения 51-й армии группировки войск «Центр».

Ранее Life.ru писал, что Минобороны РФ объявило о завершении окружения крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Тогда ведомство сообщало, что группировка «Центр» продолжает наступать в направлении Александровки. Ещё раньше глава ДНР Денис Пушилин заявлял об охвате города с юго-запада и северо-востока. Бои на Добропольском направлении продолжаются, а стороны публикуют заметно различающиеся оценки линии контроля.