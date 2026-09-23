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Опубликовано 23 сентября, 09:09

МО РФ заявило о расширении кольца окружения на северо-западе Доброполья

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части Доброполья в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наступление ведут подразделения 51-й армии группировки войск «Центр».

«В населённом пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Life.ru писал, что Минобороны РФ объявило о завершении окружения крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Тогда ведомство сообщало, что группировка «Центр» продолжает наступать в направлении Александровки. Ещё раньше глава ДНР Денис Пушилин заявлял об охвате города с юго-запада и северо-востока. Бои на Добропольском направлении продолжаются, а стороны публикуют заметно различающиеся оценки линии контроля.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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