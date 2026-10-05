Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 10:08

ВС РФ углубляют охват Доброполья и вплотную подходят к Белозерскому

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска формируют более глубокий охват Доброполья с севера и вплотную подходят к Белозерскому. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».

По его словам, продвижению подразделений группировки «Центр» способствовал переход под российский контроль нескольких населённых пунктов на Красноармейско-Добропольском направлении.

«За прошедшую неделю подразделения российских войск освободили несколько населённых пунктов, среди них Нововодяное и Весёлое Поле. Это у нас Красноармейско-добропольское направление. Контроль над ними позволяет нашим бойцам из группировки войск «Центр» формировать более глубокий уже охват Доброполья с северной стороны», — сказал Пушилин.

Глава республики добавил, что у российских подразделений появилась возможность вплотную приблизиться к Белозерскому. По оценке Пушилина, этот город остаётся крупным узлом обороны и логистики ВСУ на данном участке фронта.

Подразделение наёмников ВСУ из Эквадора прибыло в Харьков для контратак
Подразделение наёмников ВСУ из Эквадора прибыло в Харьков для контратак

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения освободили 49 зданий в Доброполье и продолжили продвижение в городе. До этого Минобороны РФ сообщило о переходе Весёлого Поля под контроль российских войск.

Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar