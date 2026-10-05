ВС РФ углубляют охват Доброполья и вплотную подходят к Белозерскому

Российские войска формируют более глубокий охват Доброполья с севера и вплотную подходят к Белозерскому. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».

По его словам, продвижению подразделений группировки «Центр» способствовал переход под российский контроль нескольких населённых пунктов на Красноармейско-Добропольском направлении.

«За прошедшую неделю подразделения российских войск освободили несколько населённых пунктов, среди них Нововодяное и Весёлое Поле. Это у нас Красноармейско-добропольское направление. Контроль над ними позволяет нашим бойцам из группировки войск «Центр» формировать более глубокий уже охват Доброполья с северной стороны», — сказал Пушилин.

Глава республики добавил, что у российских подразделений появилась возможность вплотную приблизиться к Белозерскому. По оценке Пушилина, этот город остаётся крупным узлом обороны и логистики ВСУ на данном участке фронта.