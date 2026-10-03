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Опубликовано 3 октября, 06:36

Армия России освободила 49 зданий и уничтожила более 15 солдат ВСУ в Доброполье

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные за сутки освободили 49 зданий в Доброполье в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

По его словам, штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продолжили продвижение сразу на нескольких участках города. Подразделения действовали в северо-западной и центральной частях Доброполья. Одновременно морские пехотинцы вели боевые действия на востоке населённого пункта.

«В течение суток освобождено 49 зданий, уничтожено более 15 боевиков ВСУ», — заявил Савчук.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Добропольском направлении российские войска продолжают развивать наступление. Как сообщало Минобороны, только за сутки 1 октября подразделения ВС РФ освободили 93 здания в Доброполье, а в ходе боёв были уничтожены более 30 украинских военнослужащих. Параллельно инженеры группировки «Центр» минируют маршруты снабжения ВСУ с помощью БПЛА «Кирм-10», чтобы затруднить переброску техники и личного состава. На Харьковском направлении российские силы также выбили украинские формирования из Сердобино и Грачевки, где ранее находились подразделения 159-й бригады ВСУ.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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