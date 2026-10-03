По его словам, штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продолжили продвижение сразу на нескольких участках города. Подразделения действовали в северо-западной и центральной частях Доброполья. Одновременно морские пехотинцы вели боевые действия на востоке населённого пункта.

Ранее Life.ru сообщал, что на Добропольском направлении российские войска продолжают развивать наступление. Как сообщало Минобороны, только за сутки 1 октября подразделения ВС РФ освободили 93 здания в Доброполье, а в ходе боёв были уничтожены более 30 украинских военнослужащих. Параллельно инженеры группировки «Центр» минируют маршруты снабжения ВСУ с помощью БПЛА «Кирм-10», чтобы затруднить переброску техники и личного состава. На Харьковском направлении российские силы также выбили украинские формирования из Сердобино и Грачевки, где ранее находились подразделения 159-й бригады ВСУ.