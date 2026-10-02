Инженеры «Центра» минируют маршруты снабжения ВСУ с помощью БПЛА «Кирм-10»

На Добропольском направлении военнослужащие инженерных подразделений группировки «Центр» используют БПЛА «Кирм-10» для минирования маршрутов, по которым перемещаются подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, комплекс «Кирм» объединяет беспилотник, систему сброса и дополнительную боковую камеру. Последняя позволяет операторам контролировать процесс минирования непосредственно во время выполнения задачи.

Беспилотник способен нести до 8 кг боевой части и доставлять мины к заданной точке. Ещё одной особенностью комплекса в ведомстве назвали возможность повторного применения: без доработок и ремонта один аппарат может совершить до 30 вылетов.

Работа по маршрутам ведется совместно с расчётами разведывательных БПЛА. После получения информации о перемещении техники и личного состава ВСУ операторы «Кирм-10» направляют аппарат в указанный район и выполняют сброс инженерных боеприпасов.

Такое применение беспилотников позволяет воздействовать на снабжение передовых подразделений ВСУ и содействует продвижению штурмовых подразделений группировки «Центр» на Добропольском направлении.

Ранее Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ в Доброполье. За сутки 1 октября наши военные освободили 93 здания. В ходе боёв в городе были уничтожены более 30 украинских боевиков.