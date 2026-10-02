Новости СВО 2 октября: ВС РФ заняли Высокую Яругу, ВСУ в тисках под Волчанском, прорыв к Белозёрскому, Путин объяснил удары в Чёрном море Оглавление Харьковская область 2 октября: освобождены Рубленое, Нестерное и Высокая Яруга, Сумская область 2 октября: операторы БПЛА ликвидированы в приграничье ДНР 2 октября: прорыв к Белозёрскому Карта СВО на 2 октября 2026 года Мирные переговоры: Минск и Анкара готовы урегулировать конфликт Группировка «Север» расширяет зону контроля в Харьковской области, «Центр» забирает Доброполье, Турция готовит встречу дипломатов России и Украины, Владимир Путин объяснил, как Киев использует Чёрное море— дайджест на 2 октября 2026 года. 5292 5292 Армия России ликвидирует противника на границе Белгородской области. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Харьковская область 2 октября: освобождены Рубленое, Нестерное и Высокая Яруга,

Армия России освободила на северо-западе Харьковской области сёла Рубленое и Нестерное. На это направление Киев отправил 1-й пограничный отряд. Все украинские подразделения на этом участке находятся в окружении.

В группировке «Север» отметили, что противник собирает личный состав и технику для прорыва «Волчанского котла». В регион прибывают дополнительные силы 425-го штурмового полка ВСУ.

1431-й полк ВС РФ занял Высокую Яругу. Таким образом, расширяется буферная зона на границе с Белгородской областью. Военный корреспондент Александр Коц объяснил, в чём важность этого населённого пункта.

— Ценность — в положении. Село стоит у истоков Травянки, в 3 километрах от границы, в полутора километрах от Алисовки и в 4 километрах от Гоптовки, у которой трасса Е105 выходит с Белгородчины на Харьков. До Харькова — около 32 километров, — рассказал Коц.

Сумская область 2 октября: операторы БПЛА ликвидированы в приграничье

В Сумской области группировка «Север» ведёт стрелковые бои в районе Хотени. После освобождения Толстодубово продолжились столкновения с ВСУ в лесопосадках вблизи населённого пункта.

Артиллеристы группировки «Центр» бьют по скоплению живой силы противника под Добропольем. Видео © Telegram / Минобороны России

За сутки противник потерял свыше 155 человек, а также гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

В селе Вольное разбит пункт управления БПЛА. Вероятно, отсюда запускались беспилотники, которые наносили удары по Белгородской области, так как до границы менее 15 километров.

— Для уничтожения цели было решено использовать армейскую авиацию и высокоточные ракеты ЛМУР, — отметили в «Севере».

ДНР 2 октября: прорыв к Белозёрскому

51-я армия ВС РФ уничтожает противника в Доброполье. Российским военным удалось занять ещё 93 здания и ликвидировать свыше 30 противников.

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает, что 90-я танковая дивизия наступает к Веровке, а севернее Доброполья 9-я и 132-я бригады Армии России подошли к Белозёрскому.

— Бои идут уже на подступах к населённому пункту. Также продолжаются бои за Анновку, — пишет Радов.

Российские войска продолжают сдерживать наступление ВСУ и Нацгвардии в районе Красного Лимана. Группировка «Запад» ведёт бои на западном берегу реки Жеребец и в 15 километрах от Славянска.

— На Северском участке ВСУ контратакуют в районе Васютинского и Калеников. Сообщается о боестолкновениях в окрестностях Кривой Луки и Пискуновки, — утверждают авторы канала «WarGonzo».

Карта СВО на 2 октября 2026 года

Карта СВО. ВС РФ взяли под контроль Нестерное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

Мирные переговоры: Минск и Анкара готовы урегулировать конфликт

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков заявил, что Минск может организовать встречу представителей Москвы и Киева. Первые переговоры после начала СВО проходили как раз в Беларуси.

— Наши посреднические усилия остаются, и мы готовы, если будет готова Россия, Украина, провести раунд переговоров или организовать какое-то мероприятие в Беларуси, которое приблизит эти мирные переговоры либо их завершит. Мы будем только счастливы. Но Евросоюзу это не надо, — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ещё одни переговоры готова провести Турция. По данным Bloomberg, Анкару интересует безопасность судоходства в Чёрном море. Планируется, что остановка боевых действий в этом регионе скажется положительно на вывозе зерна и дальнейшем снижении цен на продукты. Встречи могут состояться в первой половине октября.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» напомнил, что удары по кораблям в Чёрном море стали ответом на действия Украины.

— Да, в Чёрном море там боевые действия, и мы наносили удары по или по военным судам, либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. И почти практически никогда не ошиблись, потому что, если мы куда-то попадали, шли вторичные взрывы, это значит — детонация, это значит — там находился военный груз, — заявил глава государства.

Авторы Даниил Черных