Весёлое поле в ДНР перешло под контроль российских войск

Российские солдаты взяли под свой контроль населённый пункт Весёлое поле в ДНР, посёлок находится около около города Белозёрское и его освобождение открывает путь к дальнейшему продвижению наших войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сейчас в Весёлом поле идёт зачистка территории от остатков вражеских подразделений. Детали успешного штурма в ведомстве пока не привели.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что российские военнослужащие сохраняют контроль над посёлком Ямполь в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» также удерживают позиции в населённых пунктах Редкодуб, Новомихайловка и Новое, расположенных в Краматорском районе ДНР.