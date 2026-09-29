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Специальная военная операция

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Опубликовано 29 сентября, 09:03

Весёлое поле в ДНР перешло под контроль российских войск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские солдаты взяли под свой контроль населённый пункт Весёлое поле в ДНР, посёлок находится около около города Белозёрское и его освобождение открывает путь к дальнейшему продвижению наших войск. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сейчас в Весёлом поле идёт зачистка территории от остатков вражеских подразделений. Детали успешного штурма в ведомстве пока не привели.

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Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что российские военнослужащие сохраняют контроль над посёлком Ямполь в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» также удерживают позиции в населённых пунктах Редкодуб, Новомихайловка и Новое, расположенных в Краматорском районе ДНР.

Больше новостей о ситуации в украинской армии и ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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