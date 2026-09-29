Порты в огне: Морские поставки оружия Украине сократились под гнётом ВС РФ

Российские удары позволили максимально ограничить морской маршрут, используемый для доставки вооружений ВСУ. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Что касается морских поставок, то их мы сейчас максимально сократили», — сказал парламентарий.

При этом, по его словам, западное вооружение продолжает поступать на Украину сухопутным путём, в том числе железнодорожными составами через Польшу и Чехию.

Водолацкий добавил ТАСС, что российские войска усиливают воздействие на логистические направления, задействованные для транспортировки военных грузов. Накануне Минобороны РФ заявило о поражении двух сухогрузов, которые, по данным ведомства, перевозили грузы военного назначения в порт Одессы.

Накануне Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с военными грузами, направлявшихся в Одессу. По данным Минобороны РФ, суда были атакованы непосредственно во время перехода морем.