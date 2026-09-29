41 погибший и сотни раненых: МИД РФ раскрыл недельный итог обстрелов ВСУ

С 21 по 27 сентября в результате атак, которые российская сторона связывает с ВСУ, погибли 41 мирный житель, ещё 274 человека получили ранения. Такие данные привёл посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в еженедельном докладе.

Всего, по его подсчётам, за семь дней пострадали 315 гражданских. Среди раненых были девять несовершеннолетних.

Мирошник также заявил, что за этот период по территории России было выпущено не менее 8033 боеприпасов. Эти цифры приводятся в докладе российской стороны о последствиях обстрелов.

Ранее Life.ru рассказывал о помощи мирным жителям ДНР, эвакуированным из зоны боевых действий. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, власти отслеживают потребности вывезенных граждан, включая восстановление документов, выплаты и решение бытовых вопросов.