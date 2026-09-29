Лучший стрелок с винтовкой Драгунова: Снайпер Мага уничтожил более 500 бойцов ВСУ
Снайпер Мага уничтожил более 500 военнослужащих ВСУ из винтовки Драгунова
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Командир роты группировки войск «Восток» с позывным Мага заявил, что за время боевой работы поразил более 500 военнослужащих ВСУ. Рассказ военнослужащего опубликован в видеоматериале Минобороны России.
«У меня больше 500 уничтоженных противников. И дронов очень много, я уже со счёта сбился», — рассказал Мага.
Для выполнения снайперских задач военнослужащий использует облегчённую версию винтовки Драгунова. По его словам, она позволяет эффективно работать по целям на расстоянии до 600 метров.
Накануне Life.ru сообщал о продвижении группировки «Восток» на Запорожском направлении. Российские подразделения вели штурмовые действия у Орехова, а также продвигались в районе Зоревки и Червоной Криницы.
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