Генерал ВСУ Волошин отказался выполнять срочный приказ главкома Драпатого

Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Волошин не выполнил приказ главнокомандующего Михаила Драпатого вернуться из Киева на командный пункт в Сумской области. Об этом узнал Телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север».

«Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области», — утверждают бойцы.

Вместо возвращения в расположение корпуса Волошин продолжил находиться в Киеве и давать интервью журналистам. Накануне украинские СМИ действительно публиковали его интервью BBC Украина, в котором генерал рассказывал о действиях подчинённых ему подразделений. В Киеве Волошин занимался формированием нового командования ВСУ и рассчитывал его возглавить, однако Драпатый якобы заблокировал это назначение.

Летом Киев действительно объявлял о создании Объединённых сил быстрого реагирования. Тогда Волошина называли кандидатом на руководство новой структурой, однако позднее украинские СМИ сообщили, что он вернулся на прежнюю должность командира 8-го корпуса ДШВ. Ранее Life.ru писал о дискуссии вокруг будущего этой структуры и возможного создания «резерва главкома».