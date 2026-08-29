В Киеве допустили создание «резерва главкома» из штурмовых частей ВСУ

Большинство штурмовых подразделений ВСУ могут объединить под единым командованием и использовать как условный «резерв главнокомандующего». Такой вариант реорганизации рассматривает новое военное руководство Украины, рассказал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сейчас определяет место Объединённых сил быстрого реагирования в структуре украинской армии.

«Большинство подразделений будет, вероятно, объединено в одном командовании как условный резерв главнокомандующего», — сказал Палиса на встрече с журналистами.

Окончательного решения пока нет. Замглавы офиса Зеленского уточнил, что часть подразделений может остаться в непосредственном подчинении командующего Сухопутными войсками, а дискуссия о схеме их дальнейшего применения продолжается.

Объединённые силы быстрого реагирования появились в структуре ВСУ в июле 2026 года. Украинские власти заявляли, что их создают на базе штурмовых подразделений, а оперативное руководство поручат бригадному генералу Дмитрию Волошину.

Ранее Life.ru писал, что после назначения Драпатого в ВСУ начались перестановки вокруг штурмовых подразделений. Источник в российских силовых структурах утверждал, что новый главком приостановил пополнение ряда штурмовых полков. Там же происходящее связывали с перераспределением влияния после ухода Сырского, однако украинская сторона такую трактовку официально не подтверждала. Сам Драпатый после назначения получил от Владимира Зеленского задачу изменить систему управления войсками и структуру украинской армии.