Сестра действующего главнокомандующего украинскими силами Михаила Драпатого покинула пределы России, не погасив задолженность по банковскому займу в 15 тысяч рублей. За женщиной числился исполнительный лист, однако попытки сотрудников ФССП установить её местонахождение в течение нескольких лет не принесли результата. В текущем году производство было окончательно прекращено, узнал Mash.

Наталья Б. долгое время проживала вместе с родителями в Сургуте, где посещала школу № 29. В этом же образовательном учреждении в своё время учился и будущий военачальник. После отъезда Натальи из страны поиски должницы зашли в тупик, а здание, где раньше жила семья, признали аварийным и снесли.

Родители военачальника перебрались в РФ в 90-х. Василий преподавал военную подготовку, а Надежда — английский язык. Педагоги организовали школьный музей боевой славы, за что регулярно получали доплаты. В 2014 году они окончательно переехали на Украину, поселившись в Каменце-Подольском.

Несмотря на годы жизни в ХМАО, отец военачальника сейчас категорически отрицает российское прошлое. В беседе с журналистами он заявил на чистом русском языке, что никогда не проживал в Сургуте и почти не владеет «великим и могучим». Семья предпочла полностью вычеркнуть десятилетия преподавания из собственной биографии.

Тем временем в России остались другие родственники генерала, включая дядю и двоюродного брата. Последний до недавнего времени занимался поставками напитков в ХМАО, но после сменил место жительства, переехав в Сочи.

Сам военачальник известен участием в жёстких столкновениях 2014 года, когда его батальон прорывался через баррикады в Мариуполе. Позже подразделение оказалось в окружении под Изварино. Карьера офицера сопровождается рядом неудач, из-за чего в профильных кругах за ним закрепилось прозвище «генерал-провал».

Тем временем жена нового главкома ВСУ Михаила Драпатого несколько лет назад критиковала в соцсетях Владимира Зеленского. В одном из постов за 2019 год Юлия Драпатая разместила изображение с плакатом против Зеленского с надписью «Давай просрём Украину вместе». Также в публикации утверждалось, что политик не знает украинского языка, не служил в армии и не верит в Бога.