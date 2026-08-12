«Банальный передел»: Команда Драпатого нацелилась на коррупционные потоки ВСУ

Сторонники нового главкома ВСУ Михаила Драпатого пытаются установить контроль над наиболее коррумпированными направлениями в украинской армии. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, после смены военного руководства в ВСУ начался «банальный передел сфер влияния». В первую очередь команда Драпатого якобы заинтересована в процессах, позволяющих получать крупные взятки.

К таким направлениям источник отнёс мобилизацию и распределение военнослужащих по тыловым подразделениям. Возможность избежать отправки на передовую неоднократно становилась предметом коррупционных расследований на Украине.

С происходящим переделом собеседник ТАСС связал задержания сотрудников территориальных центров комплектования, а также расформирование отдельных штурмовых полков, которые он назвал подконтрольными бывшему главкому Александру Сырскому.