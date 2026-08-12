«Банальный передел»: Команда Драпатого нацелилась на коррупционные потоки ВСУ
ТАСС: Люди Драпатого делят сферы влияния в ВСУ
Обложка © Пресс-служба Михаила Драпатого
Сторонники нового главкома ВСУ Михаила Драпатого пытаются установить контроль над наиболее коррумпированными направлениями в украинской армии. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, после смены военного руководства в ВСУ начался «банальный передел сфер влияния». В первую очередь команда Драпатого якобы заинтересована в процессах, позволяющих получать крупные взятки.
К таким направлениям источник отнёс мобилизацию и распределение военнослужащих по тыловым подразделениям. Возможность избежать отправки на передовую неоднократно становилась предметом коррупционных расследований на Украине.
С происходящим переделом собеседник ТАСС связал задержания сотрудников территориальных центров комплектования, а также расформирование отдельных штурмовых полков, которые он назвал подконтрольными бывшему главкому Александру Сырскому.
Напомним, Драпатый возглавил ВСУ в июле 2026 года, сменив отправленного в отставку Сырского. После назначения украинские власти назвали среди его основных задач реформирование мобилизации и решение накопившихся проблем в работе ТЦК. Вскоре после вступления в должность новый главком приостановил пополнение основных штурмовых полков ВС Украины.
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