Галузин: Новый главком ВСУ Драпатый доказал оправданность целей СВО

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал недавние заявления нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. По словам дипломата, украинский военачальник своими публичными высказываниями лишний раз подтвердил справедливость целей, которые ставит перед собой Москва. Об этом пишет ТАСС.

Галузин напомнил, что в одном из интервью украинским СМИ Драпатый позволил себе оскорбительные формулировки в адрес жителей Донбасса, а также заявил, что российский народ якобы не имеет права на существование.

«Подобные выпады лишний раз доказывают обоснованность целей по денацификации Украины», — отметил Галузин.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ действия украинских подразделений стали более циничными. Алаудинов назвал Драпатого «страшнейшим националистом и русофобом». При этом генерал отметил, что для российских военнослужащих на передовой сама фигура главкома ВСУ принципиального значения не имеет.