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10 августа, 10:12

Марочко: Драпатый бросил резервы ВСУ в контратаки для ударов по России

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Украинские формирования активизировали контратакующие действия на тактическом уровне, задействовав дополнительные силы и бронетехнику. Командование ВСУ стало использовать резервные подразделения, а при штурмах сочетать прежние методы с новыми тактическими решениями. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник серьёзно активизировался и начал на тактическом уровне проводить при поддержке бронетехники и артиллерии контратакующие действия», — написал он.

При проведении штурмов военнослужащие, как утверждает эксперт, используют уже известные тактические приёмы одновременно с более современными наработками. Дополнительные подразделения, по его словам, поступают из резерва командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.

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Ранее сообщалось о нескольких контратаках украинских подразделений в районе Торского на Дружковском направлении. Активность усилилась после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Украинское командование пошло на проведение штурмовых действий, несмотря на возможные потери среди военнослужащих.

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Милена Скрипальщикова
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