Марочко: Драпатый бросил резервы ВСУ в контратаки для ударов по России

Украинские формирования активизировали контратакующие действия на тактическом уровне, задействовав дополнительные силы и бронетехнику. Командование ВСУ стало использовать резервные подразделения, а при штурмах сочетать прежние методы с новыми тактическими решениями. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник серьёзно активизировался и начал на тактическом уровне проводить при поддержке бронетехники и артиллерии контратакующие действия», — написал он.

При проведении штурмов военнослужащие, как утверждает эксперт, используют уже известные тактические приёмы одновременно с более современными наработками. Дополнительные подразделения, по его словам, поступают из резерва командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.

Ранее сообщалось о нескольких контратаках украинских подразделений в районе Торского на Дружковском направлении. Активность усилилась после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Украинское командование пошло на проведение штурмовых действий, несмотря на возможные потери среди военнослужащих.