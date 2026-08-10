Марочко: Драпатый бросил резервы ВСУ в контратаки для ударов по России
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий
Украинские формирования активизировали контратакующие действия на тактическом уровне, задействовав дополнительные силы и бронетехнику. Командование ВСУ стало использовать резервные подразделения, а при штурмах сочетать прежние методы с новыми тактическими решениями. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Противник серьёзно активизировался и начал на тактическом уровне проводить при поддержке бронетехники и артиллерии контратакующие действия», — написал он.
При проведении штурмов военнослужащие, как утверждает эксперт, используют уже известные тактические приёмы одновременно с более современными наработками. Дополнительные подразделения, по его словам, поступают из резерва командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого.
Ранее сообщалось о нескольких контратаках украинских подразделений в районе Торского на Дружковском направлении. Активность усилилась после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. Украинское командование пошло на проведение штурмовых действий, несмотря на возможные потери среди военнослужащих.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.