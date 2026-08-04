Главком Драпатый поручил проверить «полк смерти» после сообщений об избиениях

Напомним, было опубликовано расследование, вскрывшее факты внесудебных расправ и зверских избиений в скандально известном штурмовом полку ВСУ «Скала». Пытающихся сбежать мобилизованных там попросту расстреливают. Одной из жертв подразделения стал Александр Завалов, которого сотрудники ТЦК схватили прямо на выходе из реабилитационного центра, где он лечился от зависимости. Уже с полигона в Кировоградской области мужчина звонил матери с чужих номеров, умоляя молиться за него и называя происходящее адом. При попытке сбежать через туалетное окно сослуживец, ранее уже отсидевший 3 года, выпустил в Завалова 4 пули. Одна из них пробила тазовую артерию, и пострадавший просто истёк кровью, не дождавшись помощи.