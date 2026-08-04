Главком Драпатый поручил проверить «полк смерти» после сообщений об избиениях
Обложка © EPA/ТАСС
Служебная проверка началась в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, известном как «полк смерти», на фоне сообщений об избиениях и пытках. Данное заявление сделал главком Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый, пишет издание «Страна.ua».
Он отдал соответствующее поручение после расследования, которое провела сотрудница украинского СМИ. Журналистка Анна Калюжная направила в Министерство обороны запрос о нарушении прав военнослужащих в этом подразделении. В Главном управлении коммуникации ВСУ подтвердили, что разбирательство инициировано.
Напомним, было опубликовано расследование, вскрывшее факты внесудебных расправ и зверских избиений в скандально известном штурмовом полку ВСУ «Скала». Пытающихся сбежать мобилизованных там попросту расстреливают. Одной из жертв подразделения стал Александр Завалов, которого сотрудники ТЦК схватили прямо на выходе из реабилитационного центра, где он лечился от зависимости. Уже с полигона в Кировоградской области мужчина звонил матери с чужих номеров, умоляя молиться за него и называя происходящее адом. При попытке сбежать через туалетное окно сослуживец, ранее уже отсидевший 3 года, выпустил в Завалова 4 пули. Одна из них пробила тазовую артерию, и пострадавший просто истёк кровью, не дождавшись помощи.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.