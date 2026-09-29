Российские военнослужащие сохраняют контроль над посёлком Ямполь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Флаги РФ над Новомихайловкой. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» также удерживают позиции в населённых пунктах Редкодуб, Новомихайловка и Новое, расположенных в Краматорском районе ДНР. В Минобороны отметили, что российские подразделения продолжают выполнять задачи на данном направлении и сохраняют занимаемые позиции.

Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских подразделений на различных направлениях зоны СВО. В частности, разведчики группировки войск «Запад» уничтожили украинский Т-64, который был укрыт в лесистой местности Харьковской области. Позицию боевой машины удалось вычислить с помощью беспилотника.