Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 05:55

ВС РФ удерживают Ямполь и ещё три населённых пункта в Краматорском районе ДНР

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военнослужащие сохраняют контроль над посёлком Ямполь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Флаги РФ над Новомихайловкой. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» также удерживают позиции в населённых пунктах Редкодуб, Новомихайловка и Новое, расположенных в Краматорском районе ДНР. В Минобороны отметили, что российские подразделения продолжают выполнять задачи на данном направлении и сохраняют занимаемые позиции.

Герой СВО в одиночку эвакуировал раненого бойца 5 км на носилках-волокушах
Герой СВО в одиночку эвакуировал раненого бойца 5 км на носилках-волокушах

Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских подразделений на различных направлениях зоны СВО. В частности, разведчики группировки войск «Запад» уничтожили украинский Т-64, который был укрыт в лесистой местности Харьковской области. Позицию боевой машины удалось вычислить с помощью беспилотника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar