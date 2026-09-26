ВС РФ поразили замаскированный танк Т-64 ВСУ в Харьковской области

Разведчики группировки войск «Запад» уничтожили украинский Т-64, который был укрыт в лесистой местности Харьковской области. Позицию боевой машины удалось вычислить с помощью беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

После обнаружения цели военные изучили полученные с воздуха данные и подготовили атаку. Чтобы приблизиться к передовой незаметно для противника, бойцы выдвинулись к нужному участку из тыла скрытным маршрутом.

Удар по Т-64 поручили расчётам FPV-дронов войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии. Операторы дождались подходящего момента и направили несколько аппаратов на обнаруженную технику.

В результате попаданий танк был уничтожен, заявили в военном ведомстве. Итог атаки проверили с воздуха при помощи средств объективного контроля.

Ранее Life.ru сообщал, что росгвардеец сбил FPV-дрон ВСУ возле здания администрации в Брянской области. Военнослужащий заметил приближающийся беспилотник и открыл по нему огонь из автомата. Аппарат рухнул примерно в 50 метрах от административного здания.