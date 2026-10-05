Подразделение наёмников ВСУ из Эквадора прибыло в Харьков для контратак
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В Харьков прибыло подразделение наёмников из Эквадора, сообщает близкий к группировке войск «Север» телеграм-канал «Северный ветер». В сводке за 4 октября говорится, что прибывших задействуют в контратаках на севере Харьковской области.
«Они будут задействованы для проведения контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки», — сказано в сообщении.
Также бойцы рассказали об ударах российской авиации и беспилотников по скоплениям личного состава и техники ВСУ на этом участке фронта. Среди перечисленных районов — Харьков, Великий Бурлук, Дергачи, Песочин, Русские Тишки и Рубежное. По данным канала, штурмовые подразделения продолжают охватывать очаги украинского сопротивления внутри волчанского котла. Выявленные скопления сил атакуют с воздуха.
Окружённую группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области могут разгромить в течение месяца. Такой прогноз дал участник СВО, полковник запаса Тимур Сыртланов. Он оценил численность украинских военных в Волчанском котле примерно в две тысячи человек, а площадь окружённой территории — в 400 квадратных километров.
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