Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 08:19

Армия России сорвала попытку ВСУ прорвать окружение Волчанского котла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российские военные сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать кольцо окружения на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинская сторона попыталась пробиться к окружённым подразделениям с внешней стороны. Для этого были задействованы две боевые группы общей численностью до взвода и две боевые бронированные машины.

Одну бронемашину уничтожили российские беспилотники, а вторая подорвалась на мине. Оставшиеся украинские военнослужащие рассредоточились в лесополосах и позднее были ликвидированы.

Новости СВО 3 октября: ВС РФ взяли Малую Рыбицу, ВСУ бегут из Сумской области, удары «Гераней» парализовали Киев, депутаты Рады просят мир
Новости СВО 3 октября: ВС РФ взяли Малую Рыбицу, ВСУ бегут из Сумской области, удары «Гераней» парализовали Киев, депутаты Рады просят мир

Окружённую группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области могут разгромить в течение месяца. Такой прогноз дал участник СВО, полковник запаса Тимур Сыртланов. Он оценил численность украинских военных в Волчанском котле примерно в две тысячи человек, а площадь окружённой территории — в 400 квадратных километров.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar