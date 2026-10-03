Армия России сорвала попытку ВСУ прорвать окружение Волчанского котла

Российские военные сорвали попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорвать кольцо окружения на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинская сторона попыталась пробиться к окружённым подразделениям с внешней стороны. Для этого были задействованы две боевые группы общей численностью до взвода и две боевые бронированные машины.

Одну бронемашину уничтожили российские беспилотники, а вторая подорвалась на мине. Оставшиеся украинские военнослужащие рассредоточились в лесополосах и позднее были ликвидированы.

Окружённую группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области могут разгромить в течение месяца. Такой прогноз дал участник СВО, полковник запаса Тимур Сыртланов. Он оценил численность украинских военных в Волчанском котле примерно в две тысячи человек, а площадь окружённой территории — в 400 квадратных километров.