Лазер против дронов: Новейшую «Зарю» задействовали на учениях «Центр-2026»

Новейший лазерный комплекс «Заря» задействовали для уничтожения беспилотников на стратегических учениях «Центр-2026». О применении новых средств противовоздушной обороны на полигоне Чебаркульский сообщило Минобороны России.

Российские военнослужащие действовали вместе с контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Для отражения воздушных целей использовались сразу несколько зенитно-артиллерийских и пулемётных систем. Средние и тяжёлые БПЛА, по данным ведомства, поражались «Зарёй» на расстоянии до шести километров.

На меньших дистанциях работали комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и «С-60М». Кроме них, расчёты применили зенитно-пулемётные установки «Анклав». Они способны в полуавтоматическом режиме обнаруживать воздушные цели и поражать их на дальности до двух километров.

Отдельную задачу получила роботизированная система «Калитка-КА». Её задействовали на ближних подступах к рубежу перехода в атаку, а данные о целях поступали через РЛС и программный комплекс «Узор-К». Как заявили в Минобороны, установка точным огнём уничтожила разведывательные беспилотники.

В ведомстве отметили, что поражение таких аппаратов лишило условного противника возможности вести разведку и наблюдение. В рамках одного эпизода учений одновременно отрабатывалась работа средств с разной дальностью и принципами поражения. В «Центре-2026» участвуют российские подразделения и воинские контингенты государств КСОР ОДКБ.

Ранее боевой лазерный комплекс «Пересвет» впервые показали на Параде Победы в Москве. Это первая российская серийная техника подобного типа. Её задача — защита от самолётов и спутников противника. Установка не взрывает цель, а ослепляет системы наведения, подавляя оптику и электронику. Впервые комплекс представили в 2018 году, тогда же он заступил на опытно-боевое дежурство.