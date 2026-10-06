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Регион
Опубликовано 6 октября, 12:12

За сутки системы ПВО сбили 1750 беспилотников и 17 ракет «Фламинго»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZAO2006

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZAO2006

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 1750 украинских беспилотников самолётного типа, а также 17 ракет «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны. Были у зенитчиков и другие цели.

«Сбиты две управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

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Напомним, минувшая ночь стала рекордной по количеству БПЛА, пытавшихся атаковать регионы России. Как сообщало МО, уничтожены 868 беспилотников.

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Матвей Константинов
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