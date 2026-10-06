Силы ПВО ночью сбили наибольшее количество украинских БПЛА за октябрь

В ночь на 6 октября российские силы ПВО уничтожили 868 украинских беспилотников — это максимальный показатель с начала месяца. Такие подсчёты сделало РИА «Новости» на основе данных Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили БПЛА самолётного типа над рядом российских регионов и акваторией Азовского моря.

Несмотря на октябрьский максимум, абсолютный рекорд остаётся за 20 сентября. Тогда, по данным РИА Новости, за ночь были нейтрализованы 1110 беспилотников.

Этот показатель был зафиксирован в период с 18 по 20 сентября, когда в России проходили выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также другие совмещённые кампании. Месяцем ранее российская ПВО уже отражала крупный налёт: за ночь военные уничтожили 258 беспилотников над 15 регионами России.