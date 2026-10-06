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Опубликовано 6 октября, 07:29

При атаке БПЛА в Подмосковье погиб 20-летний мужчина, шестеро пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки беспилотников в Московской области погиб 20-летний мужчина, ещё шесть человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, погибший находился в посёлке Радумля Солнечногорского округа. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

В Покровском мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. Ещё двоих пострадавших госпитализировали в Истре — они получили травмы в деревнях Ядромино и Горки, одному из них предстоит операция.

В деревне Ляхово Домодедовского округа медицинская помощь потребовалась ещё троим людям. После осмотра и оказания необходимой помощи они отказались от госпитализации.

Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести
Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Москвы летело 650 беспилотников. Большую часть воздушных целей, по данным градоначальника, российские силы ПВО нейтрализовали на дальних рубежах.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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