Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести

Число пострадавших после падения обломков беспилотника на остановку общественного транспорта в Курске увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По уточнённой информации, травмы получил ещё один подросток. 16-летнюю девушку госпитализируют в Курскую областную больницу.

По словам Хинштейна, у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и сотрясение головного мозга.