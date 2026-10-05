Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести
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Число пострадавших после падения обломков беспилотника на остановку общественного транспорта в Курске увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По уточнённой информации, травмы получил ещё один подросток. 16-летнюю девушку госпитализируют в Курскую областную больницу.
По словам Хинштейна, у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и сотрясение головного мозга.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых была восьмилетняя девочка. Обломки БПЛА упали возле автобусной остановки, после чего загорелся электробус.
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