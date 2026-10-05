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Опубликовано 5 октября, 22:31

Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Курске выросло до шести

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших после падения обломков беспилотника на остановку общественного транспорта в Курске увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По уточнённой информации, травмы получил ещё один подросток. 16-летнюю девушку госпитализируют в Курскую областную больницу.

По словам Хинштейна, у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и сотрясение головного мозга.

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Ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых была восьмилетняя девочка. Обломки БПЛА упали возле автобусной остановки, после чего загорелся электробус.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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