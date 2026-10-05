Число пострадавших при падении обломков дрона ВСУ в Курске выросло до пяти

Число пострадавших при падении обломков беспилотника ВСУ возле остановки на улице Энгельса в Курске выросло до пяти, среди них — двое детей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в Max.

За помощью обратились ещё двое пострадавших: 13-летний подросток с акубаротравмой и 54-летняя женщина с травмой головы и акубаротравмой. Скорую для мальчика вызвали из дома. Обоих доставили в Курскую областную больницу. Врачи также решили госпитализировать восьмилетнюю девочку, которой первоначально оказали помощь на месте.

«Приняли решение госпитализировать восьмилетнюю девочку. Перестрахуемся и понаблюдаем ребёнка», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что у девочки были ссадины рук. Кроме неё, пострадали двое мужчин: 61-летнего госпитализировали с открытым переломом левой ноги, а 27-летний получил травму головы и отказался от госпитализации.

Ранее Life.ru рассказывал о падении обломков беспилотника возле остановки на улице Энгельса. По предварительным данным губернатора, они повредили электробус, после чего начался пожар. Пассажиров оперативно эвакуировали.