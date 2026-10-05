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Опубликовано 5 октября, 17:34

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курск

Один человек ранен при падении обломков БПЛА у остановки в Курске

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Один человек пострадал при падении обломков украинского БПЛА у остановки общественного транспорта в Курске. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Повреждён автобус, пассажиров оперативно эвакуировали.

«По предварительной информации, сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта на Энгельса... К сожалению, есть пострадавший — ему на месте оказывается медпомощь», — написал он.

Движение транспорта на месте инцидента затруднено. Кроме того, в Железнодорожном округе города повреждён частный дом, пострадала женщина. Ей оказывают медицинскую помощь.

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Ранее 16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю в ЛНР. Пострадали ещё двое, их оперативно доставили в медицинское учреждение.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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