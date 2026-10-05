Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 12:23

Украина нанесла удар по 24-этажному бизнес-центру в Донецке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

24-этажный бизнес-центр «Пушкинский» в центре Донецка получил повреждения в результате ночной атаки ВСУ. Удар пришёлся в торцевую часть высотки между 15-м и 20-м этажами. В здании выбило часть окон, пострадали стена и внешняя обшивка.

Бизнес-центр расположен рядом с площадью Ленина в Ворошиловском районе. На нижних этажах сохранились следы прежних атак, часть окон там закрыта фанерой.

Ночной налёт затронул и другие районы города. По данным мэра Алексея Кулемзина, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и гражданские автомобили. В Куйбышевском районе пострадали частные дома и административное здание, в Петровском — жилые строения.

Хранилища дронов и позиции наёмников ВСУ попали под удар ВС РФ в 148 районах
Хранилища дронов и позиции наёмников ВСУ попали под удар ВС РФ в 148 районах

Ранее в Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали при повторной атаке беспилотников во время тушения пожара в частном секторе. Повреждения тогда получили и две пожарные автоцистерны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar