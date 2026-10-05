Украина нанесла удар по 24-этажному бизнес-центру в Донецке

24-этажный бизнес-центр «Пушкинский» в центре Донецка получил повреждения в результате ночной атаки ВСУ. Удар пришёлся в торцевую часть высотки между 15-м и 20-м этажами. В здании выбило часть окон, пострадали стена и внешняя обшивка.

Бизнес-центр расположен рядом с площадью Ленина в Ворошиловском районе. На нижних этажах сохранились следы прежних атак, часть окон там закрыта фанерой.

Ночной налёт затронул и другие районы города. По данным мэра Алексея Кулемзина, повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и гражданские автомобили. В Куйбышевском районе пострадали частные дома и административное здание, в Петровском — жилые строения.

Ранее в Донецке восемь сотрудников МЧС пострадали при повторной атаке беспилотников во время тушения пожара в частном секторе. Повреждения тогда получили и две пожарные автоцистерны.