Хранилища дронов и позиции наёмников ВСУ попали под удар ВС РФ в 148 районах

Российские силы за сутки нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников, а также пунктам временного размещения вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

«Нанесено поражение местам хранения БПЛА а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах», — уточнили в ведомстве.

Накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, склады военного имущества, хранилища беспилотников и пункты временной дислокации в 147 районах. Тогда для нанесения ударов также применялись авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.