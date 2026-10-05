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Опубликовано 5 октября, 12:05

Хранилища дронов и позиции наёмников ВСУ попали под удар ВС РФ в 148 районах

Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в 148 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Российские силы за сутки нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников, а также пунктам временного размещения вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

«Нанесено поражение местам хранения БПЛА а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах», — уточнили в ведомстве.

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Накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру, склады военного имущества, хранилища беспилотников и пункты временной дислокации в 147 районах. Тогда для нанесения ударов также применялись авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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