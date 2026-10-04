Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 14:26

ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную инфраструктуру в 147 районах

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Минобороны РФ также сообщило о поражении складов военного имущества и мест хранения беспилотников.

Для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам военного имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — сообщили в Минобороны РФ.

Кольцо сжимается: МО РФ сообщило о боях за 4 села под Харьковом
Кольцо сжимается: МО РФ сообщило о боях за 4 села под Харьковом

Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах ВСУ. Тогда целями также назывались склады горючего и военного имущества, а также места сборки и хранения беспилотников.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar