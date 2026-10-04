ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную инфраструктуру в 147 районах

Российские войска нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Минобороны РФ также сообщило о поражении складов военного имущества и мест хранения беспилотников.

Для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам военного имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах ВСУ. Тогда целями также назывались склады горючего и военного имущества, а также места сборки и хранения беспилотников.