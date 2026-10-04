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Опубликовано 4 октября, 14:04

Кольцо сжимается: МО РФ сообщило о боях за 4 села под Харьковом

МО РФ сообщило о боях за четыре села в окружении ВСУ под Харьковом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные ведут бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково внутри кольца окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В кольце окружения ВСУ в Харьковской области идут бои за населённые пункты Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково», — говорится в сообщении.

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Накануне Life.ru сообщал об установлении контроля ВС РФ над Новой Казачьей в Харьковской области. Ранее группировка «Север», по данным Минобороны, также заняла Грачёвку и Сердобино, продолжив продвижение на этом участке.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военных — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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