Кольцо сжимается: МО РФ сообщило о боях за 4 села под Харьковом
МО РФ сообщило о боях за четыре села в окружении ВСУ под Харьковом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные ведут бои за Варваровку, Николаевку, Лобановку и Резниково внутри кольца окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В кольце окружения ВСУ в Харьковской области идут бои за населённые пункты Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково», — говорится в сообщении.
Накануне Life.ru сообщал об установлении контроля ВС РФ над Новой Казачьей в Харьковской области. Ранее группировка «Север», по данным Минобороны, также заняла Грачёвку и Сердобино, продолжив продвижение на этом участке.
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