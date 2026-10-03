«Север» продвинулся под Харьковом и взял под контроль Новую Казачью
Минобороны: ВС РФ установили контроль над Новой Казачьей под Харьковом
ВС РФ взяли под контроль Новую Казачью под Харьковом. Обложка © Telegram / Минобороны России
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Новая Казачья в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России 3 октября,
Бои за Новую Казачью под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны России
«В результате активных наступательных действий установлен контроль над населённым пунктом Новая Казачья Харьковской области», — заявили в ведомстве.
Село Новая Казачья находится близ посёлка Казачья Лопань. Основано в 1925 году. По данным на 2021 год, там проживало более 420 человек.
Продвижение «Севера» на этом участке продолжается в течение последних недель. 26 сентября Минобороны сообщало, что российские подразделения заняли Петропавловку и Лозовую в Харьковской области, одновременно ведя бои за другие населённые пункты региона.
1 октября военное ведомство также заявило об установлении контроля над Нестерным, Рубленым и Высокой Яругой.
По данным Минобороны РФ, сейчас группировка продолжает активные действия сразу на нескольких участках Харьковского направления. В частности, бои идут в районах Варваровки, Лобановки, Резниково и Приколотного.
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