«Север» продвинулся под Харьковом и взял под контроль Новую Казачью

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Новая Казачья в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России 3 октября,

Бои за Новую Казачью под Харьковом. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате активных наступательных действий установлен контроль над населённым пунктом Новая Казачья Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Село Новая Казачья находится близ посёлка Казачья Лопань. Основано в 1925 году. По данным на 2021 год, там проживало более 420 человек.

Продвижение «Севера» на этом участке продолжается в течение последних недель. 26 сентября Минобороны сообщало, что российские подразделения заняли Петропавловку и Лозовую в Харьковской области, одновременно ведя бои за другие населённые пункты региона.

1 октября военное ведомство также заявило об установлении контроля над Нестерным, Рубленым и Высокой Яругой.

По данным Минобороны РФ, сейчас группировка продолжает активные действия сразу на нескольких участках Харьковского направления. В частности, бои идут в районах Варваровки, Лобановки, Резниково и Приколотного.