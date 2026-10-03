Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 07:07

Группировка «Север» ведёт бои за четыре населённых пункта в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

На Харьковском направлении российские военнослужащие расширяют зону контроля и одновременно продвигаются к нескольким населённым пунктам. Наиболее активные боевые действия идут в четырёх сёлах, сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых.

По словам Межевых, подразделения группировки продолжают бои за Варваровку, Лобановку и Резниково и Приколотного. При этом ВС РФ наносят огневое поражение по формированиям противника в районах Николаева, Нефедовки, Купино и Чёрного. Огневое воздействие также ведётся по опорным пунктам противника в Хатнем и Малом Бурлуке.

Армия России освободила 49 зданий и уничтожила более 15 солдат ВСУ в Доброполье
Армия России освободила 49 зданий и уничтожила более 15 солдат ВСУ в Доброполье

Ранее ВС РФ установили контроль над Грачёвкой и Сердобино в Харьковской области. Подразделения ВСУ, находящиеся в окружении на северо-востоке региона, предпринимали попытки выйти из кольца, однако они были пресечены. За минувшую неделю российское военное ведомство также заявило о переходе под контроль Петропавловки, Лозовой, Хрипунов, Крейдянки, Шабельного, Нестерного и Рубленого.

Больше новостей о действиях военных и обстановке в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar