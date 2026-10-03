На Харьковском направлении российские военнослужащие расширяют зону контроля и одновременно продвигаются к нескольким населённым пунктам. Наиболее активные боевые действия идут в четырёх сёлах, сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых.

По словам Межевых, подразделения группировки продолжают бои за Варваровку, Лобановку и Резниково и Приколотного. При этом ВС РФ наносят огневое поражение по формированиям противника в районах Николаева, Нефедовки, Купино и Чёрного. Огневое воздействие также ведётся по опорным пунктам противника в Хатнем и Малом Бурлуке.

Ранее ВС РФ установили контроль над Грачёвкой и Сердобино в Харьковской области. Подразделения ВСУ, находящиеся в окружении на северо-востоке региона, предпринимали попытки выйти из кольца, однако они были пресечены. За минувшую неделю российское военное ведомство также заявило о переходе под контроль Петропавловки, Лозовой, Хрипунов, Крейдянки, Шабельного, Нестерного и Рубленого.