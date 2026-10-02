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Опубликовано 2 октября, 13:50

Армия России зажала ВСУ в тиски на северо-востоке Харьковской области

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Российские войска установили контроль над Грачёвкой и Сердобино в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения ВСУ, находящиеся в окружении на северо-востоке региона, предпринимали попытки выйти из кольца, однако они были пресечены.

За минувшую неделю российское военное ведомство также заявило о переходе под контроль Петропавловки, Лозовой, Хрипунов, Крейдянки, Шабельного, Нестерного и Рубленого. Всего за этот период группировка «Север» заняла ряд населённых пунктов на Харьковском направлении.

Потери украинских подразделений непосредственно внутри заявленного кольца за неделю в Минобороны оценили более чем в 265 военнослужащих. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении девяти боевых бронированных машин, шести автомобилей, пяти квадроциклов и трёх наземных робототехнических комплексов.

По данным российского министерства, с начала операции в этом районе под контроль ВС РФ перешли 352 квадратных километра и 20 населённых пунктов.

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Несколькими днями ранее переход Петропавловки и Лозовой под контроль российских войск, по оценке Минобороны, заметно осложнил положение украинских подразделений внутри кольца. Как писал Life.ru, взятие этих сёл позволило расширить российскую зону контроля с внешней стороны окружения.

Больше новостей о действиях военных и обстановке в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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