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Опубликовано 2 октября, 13:08

Наши танкисты прямо сейчас спасают людей из Купянска-Узлового — их хотели убить и подставить Россию

Из Купянска-Узлового эвакуируют около 20 жителей из-за угрозы провокации ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Около 20 жителей Купянска-Узлового выводят из населённого пункта при участии военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, военные не сопровождают эвакуируемых непосредственно рядом с ними. Как объясняет SHOT, такая мера призвана не привлекать внимание беспилотников и снизить опасность для мирных жителей.

Одновременно канал утверждает, что украинские военные планировали атаковать выходящих из посёлка людей FPV-дронами. Ответственность за предполагаемый удар, по этой версии, намеревались возложить на российских операторов БПЛА из группы «Контора».

SHOT связывает предполагаемый план с попыткой сорвать эвакуацию и обвинить российских военнослужащих в нападении на гражданских.

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Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника на автомобиль с эвакуируемыми жителями Купянского района. По словам главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, украинский дрон попал в прицеп машины, перевозившей людей в больницу и пункт временного размещения. Никто не пострадал.

Больше новостей о действиях военных и обстановке в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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