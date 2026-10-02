Наши танкисты прямо сейчас спасают людей из Купянска-Узлового — их хотели убить и подставить Россию

Около 20 жителей Купянска-Узлового выводят из населённого пункта при участии военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, военные не сопровождают эвакуируемых непосредственно рядом с ними. Как объясняет SHOT, такая мера призвана не привлекать внимание беспилотников и снизить опасность для мирных жителей.

Одновременно канал утверждает, что украинские военные планировали атаковать выходящих из посёлка людей FPV-дронами. Ответственность за предполагаемый удар, по этой версии, намеревались возложить на российских операторов БПЛА из группы «Контора».

SHOT связывает предполагаемый план с попыткой сорвать эвакуацию и обвинить российских военнослужащих в нападении на гражданских.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника на автомобиль с эвакуируемыми жителями Купянского района. По словам главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, украинский дрон попал в прицеп машины, перевозившей людей в больницу и пункт временного размещения. Никто не пострадал.