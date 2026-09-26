Кольцо сжалось: В Минобороны рассказали о положении ВСУ после потери Петропавловки и Лозовой

Переход Петропавловки и Лозовой в Харьковской области под контроль российских войск осложнил для ВСУ попытки выйти из окружения на северо-востоке региона. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ 26 сентября.

«Взятие под контроль населённых пунктов Петропавловка и Лозовая Харьковской области позволило значительно расширить зону контроля с внешней стороны окружения и, тем самым, ещё больше усложнить противнику попытки прорыва кольца окружения на северо-востоке Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.