Кольцо сжалось: В Минобороны рассказали о положении ВСУ после потери Петропавловки и Лозовой
МО: Взятие Петропавловки и Лозовой осложнило выход ВСУ из окружения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Переход Петропавловки и Лозовой в Харьковской области под контроль российских войск осложнил для ВСУ попытки выйти из окружения на северо-востоке региона. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ 26 сентября.
«Взятие под контроль населённых пунктов Петропавловка и Лозовая Харьковской области позволило значительно расширить зону контроля с внешней стороны окружения и, тем самым, ещё больше усложнить противнику попытки прорыва кольца окружения на северо-востоке Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о переходе Петропавловки и Лозовой под контроль группировки «Север». В тот же день Минобороны заявило о боях ещё за несколько населённых пунктов Харьковской области. Накануне Life.ru писал, что, по данным российского военного ведомства, с начала окружения под контроль ВС РФ перешли 212 квадратных километров и 12 населённых пунктов. Подробно о ситуации вокруг волчанского котла и позициях обеих сторон Life.ru рассказывал в отдельном разборе.
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