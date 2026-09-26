Бойцы «Севера» заняли Петропавловку, Лозовую и Марьино

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль сразу три населённых пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Харьковской области российские бойцы заняли Петропавловку и Лозовую. Ещё один населённый пункт — Марьино — перешёл под контроль ВС РФ в Сумской области. В настоящее время ведутся бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области, отметили в оборонном ведомстве.