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Опубликовано 26 сентября, 09:00

Бойцы «Севера» заняли Петропавловку, Лозовую и Марьино

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль сразу три населённых пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Харьковской области российские бойцы заняли Петропавловку и Лозовую. Ещё один населённый пункт — Марьино — перешёл под контроль ВС РФ в Сумской области. В настоящее время ведутся бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области, отметили в оборонном ведомстве.

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Ранее группировка «Север» вела бои за расширение зоны контроля возле Петропавловки и Лозовой. С начала окружения украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области ВС РФ взяли под контроль 212 квадратных километров и 12 населённых пунктов. По данным ведомства, за это время ВСУ потеряли более 960 военнослужащих.

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Андрей Бражников
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