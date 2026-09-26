Бойцы «Севера» заняли Петропавловку, Лозовую и Марьино
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Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль сразу три населённых пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Харьковской области российские бойцы заняли Петропавловку и Лозовую. Ещё один населённый пункт — Марьино — перешёл под контроль ВС РФ в Сумской области. В настоящее время ведутся бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое в Харьковской области, отметили в оборонном ведомстве.
Ранее группировка «Север» вела бои за расширение зоны контроля возле Петропавловки и Лозовой. С начала окружения украинских подразделений на северо-востоке Харьковской области ВС РФ взяли под контроль 212 квадратных километров и 12 населённых пунктов. По данным ведомства, за это время ВСУ потеряли более 960 военнослужащих.
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