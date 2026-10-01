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Опубликовано 1 октября, 11:53

Харьковский котёл сжимается: Группировка «Север» берёт новые высоты на фронте

ВС РФ взяли Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Минобороны России официально подтвердило продвижение войск на Харьковском направлении. Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки установили полный контроль над тремя населёнными пунктами. В кольцо окружения попали позиции противника в Нестерном и Рубленом. В результате решительных действий также был взят ключевой опорник Высокая Яруга.

За минувшие сутки на данном участке фронта уничтожены склады с боеприпасами и бронетехника противника. Российские штурмовики методично выбивают формирования ВСУ, лишая их снабжения. Оборона противника на этом направлении демонстрирует признаки системного распада. Сопротивление в опорных пунктах подавляется точечным огнём.

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Ранее в Павлограде Днепропетровской области подразделение «Шквал» подверглось атаке с использованием беспилотников «Гербера-Сикер». Согласно сообщениям, в результате удара погибло около 20 военнослужащих, а ещё несколько человек получили серьёзные ранения.

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Оксана Попова
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