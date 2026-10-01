Застали врасплох: Российские «Герберы» точным налётом ликвидировали целую роту ВСУ
ВС РФ сообщили об уничтожении 20 бойцов «Шквала» в Днепропетровской области
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Пункт временного размещения подразделения «Шквал» подвергся массовой атаке в Павлограде Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.
По их данным, удар нанесли беспилотники «Гербера-Сикер». В результате, как утверждается, погибли почти 20 военнослужащих подразделения, ещё несколько человек получили тяжёлые ранения.
«В Павлограде наши БПЛА «Гербера-Сикер» массовым налётом уничтожили пункт временного размещения боевиков «Шквала». Почти 20 человек убиты, есть тяжело раненые», — заявили в силовых структурах.
Ранее Минобороны России сообщило о серии ударов, нанесённых беспилотниками «Герань-4 Сикер» по железнодорожным составам Вооружённых сил Украины в районе Вишнёвого, Днепропетровская область.
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