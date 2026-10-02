Командир 159-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины полковник Сергей Смоляк оставил своих подчиненных в зоне боевых действий ради поездки в Киев на праздничный фуршет к Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

По информации силовиков, офицер прибыл в украинскую столицу для участия в торжествах, приуроченных ко дню защитников и защитниц Украины, в то время как бойцы его соединения несли тяжелые потери и гибли в окружении на Харьковском направлении.

Именно подразделения 159-й бригады ранее удерживали позиции в населенных пунктах Сердобино и Грачевка Харьковской области. В ходе наступательных действий бойцы группировки войск «Север» Армии России выбили украинские формирования и 2 октября взяли эти села под полный контроль.

Как подчеркнули представители силовых ведомств, комбриг Смоляк предпочел личное присутствие на праздничных мероприятиях с банкетом у руководства страны управлению войсками в критический момент разгрома его частей на передовой.

Накануне Минобороны сообщало о переходе под российский контроль Крейдянки в Харьковской области и Весёлого Поля в ДНР. Как рассказывал Life.ru, в Крейдянке действовали подразделения группировки «Север», а Весёлое Поле расположено севернее Доброполья.