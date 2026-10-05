Банкет за счёт заведения: Пленные бойцы ВСУ 5 дней снабжали едой и пауэрбанками ВС РФ

Двенадцать украинских военнослужащих, попавших в плен в Сумской области, пять дней вводили сослуживцев в заблуждение, благодаря чему на российские позиции продолжали сбрасывать еду, воду и пауэрбанки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, группа российского бойца с позывным Колдун взяла военнослужащих ВСУ в плен неподалёку от Храповщины. Украинская сторона продолжала выходить с ними на связь по рации, полагая, что позиции остаются под её контролем.

«Запросили, как обычно, воду, еду и пауэрбанки. И так пять дней», — рассказал Колдун.

Таким образом, провизия всё это время доставлялась туда, где уже находились российские военные.

Позднее, как утверждает Минобороны, ВСУ выяснили, что позиции утрачены, и начали наносить по району удары. По словам Колдуна, под огонь попали и украинские военнослужащие, находившиеся между российскими рубежами. Один из них пытался сообщить по радио, что удары приходятся по своим, однако обстрел продолжился.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжили наступление в Сумской области, а под Уланово украинские военнослужащие попали в плен. Бои также шли на других участках региона.