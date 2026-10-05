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Опубликовано 5 октября, 10:11

Армия России развязала ожесточённые встречные бои с ВСУ у Красного Лимана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В районе Красного Лимана идут ожесточённые встречные бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские подразделения отражают контратаки ВСУ и продолжают давление на украинские позиции.

Пушилин отметил, что на этом участке действуют укреплённые украинские формирования. По его данным, Киев также перебрасывает туда дополнительные силы.

«В Красном Лимане, в его окрестностях — здесь ожесточённейшие встречные бои идут. Наши бойцы продолжают отражать контратаки украинских формирований», — сказал глава ДНР в эфире ИС «Вести».

Он добавил, что ВСУ, по его оценке, «цепляются зубами» за позиции в районе города. Пушилин связал это с заявлениями украинской стороны о достигнутых там успехах.

Высокую интенсивность боёв на Лиманском направлении фиксирует и украинская сторона. Утром 5 октября Генштаб ВСУ сообщил о семи атаках российских подразделений в районах Дерилово, Дробышево, Заречного и Лимана. Также ВС РФ углубляют охват Доброполья и вплотную подходят к Белозерскому.

Подразделение наёмников ВСУ из Эквадора прибыло в Харьков для контратак
Подразделение наёмников ВСУ из Эквадора прибыло в Харьков для контратак

Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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