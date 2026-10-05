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Опубликовано 5 октября, 14:32

16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по автомобилю в ЛНР

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В ЛНР 16-летняя девушка погибла при ударе ВСУ по легковому автомобилю, в котором ехали молодые люди. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник.

По его данным, машину атаковали в районе посёлка Чернухино Перевальского муниципального округа. Девушка скончалась от полученных травм. Ещё двое находившихся в автомобиле юношей — 17 и 19 лет — получили ранения. Их оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Всего за последние сутки в результате атак на территорию республики погибли три человека, сообщил Пасечник. Помимо девушки в Чернухине, жертвами стали двое мужчин в других районах ЛНР.

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Ранее Life.ru рассказывал о гибели девяти человек при ударе по пассажирскому автобусу в ЛНР. По данным Пасечника, 26 августа ВСУ атаковали автобус, следовавший из Лисичанска в Стаханов, на дороге между Золотым и Первомайском.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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