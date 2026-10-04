Ковальчук: 24-летний водитель погиб при атаке дрона ВСУ под Брянском

Водитель грузового автомобиля сельхозпредприятия погиб после атаки беспилотника возле села Бобрик Погарского района Брянской области. Молодому человеку было 24 года, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Возле села Бобрик украинский дрон атаковал грузовой автомобиль сельхозпредприятия. Погиб водитель. Парню было всего 24 года. Семье будет оказана необходимая помощь и поддержка», — написал глава региона.

Всего за ночь на 4 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 559 беспилотников над регионами страны. В сводке Минобороны среди регионов, где работала ПВО, называлась и Брянская область.