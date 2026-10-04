Москва, Кубань и Крым: ВСУ бросили в ночную атаку на Россию 559 дронов

Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 559 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в утренней сводке за 4 октября. Данные охватывают период с 20:00 мск 3 октября до 08:00 мск 4 октября.

В числе территорий, над которыми сбивали дроны, ведомство назвало Московский регион, Брянскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую и Тульскую области.

Также беспилотники перехватывали над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областями. На юге ПВО работала над Адыгеей, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Life.ru рассказывал, что днём 3 октября силы ПВО перехватили и уничтожили ещё 244 украинских беспилотника. Та сводка охватывала предыдущие 12 часов — с 08:00 до 20:00 мск.