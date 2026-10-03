Массированная атака не прошла: ПВО сбила ещё 244 украинских дрона за 12 часов

Российские силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск 3 октября перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Адыгеей, Крымом и Краснодарским краем.

Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Прошедшей ночью российские военные также отразили массированную атаку. С 20:00 2 октября до 08:00 3 октября ПВО перехватила и уничтожила 218 украинских беспилотников над регионами России и морскими акваториями.

Таким образом, за 24 часа — с вечера 2 октября до вечера 3 октября — российские средства ПВО уничтожили 462 украинских беспилотника.