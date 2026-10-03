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Регион
Опубликовано 3 октября, 19:52

11-летний мальчик ранен при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Одиннадцатилетний мальчик пострадал при атаке FPV-дрона в селе Красная Поляна Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Беспилотник сдетонировал рядом с ребёнком. Школьник получил осколочное ранение бедра. Мальчика доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. После обследования ребёнка отпустили домой, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Осколок БПЛА пробил сердце: Врачи Центра Рошаля спасли подростка из Белгорода
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Накануне в Белгородской области при детонации беспилотника пострадал двухлетний мальчик. Ребёнок получил травму глаза и осколочные ранения лица, его доставили в областную детскую клиническую больницу. 24 сентября при атаке FPV-дрона ранения получил 14-летний подросток в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Осколок попал мальчику в плечо, после чего его также госпитализировали. Ещё несколькими днями ранее в результате атак беспилотников пострадал 17-летний подросток. Медицинская помощь тогда понадобилась и взрослому жителю региона.

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Николь Вербер
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